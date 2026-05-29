Путин: выход Армении из ЕАЭС чреват патентами для ее граждан в России - РИА Новости, 29.05.2026
19:12 29.05.2026
Путин: выход Армении из ЕАЭС чреват патентами для ее граждан в России

© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин сообщил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС ее гражданам придется покупать патенты для работы в России.
  • Для получения доступа к ОМС гражданам Армении потребуется прожить в России не менее пяти лет.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. В случае выхода Армении из ЕАЭС ее гражданам придется покупать патенты для работы в России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом.
"Применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Что это значит? Это значит, что для работы в России нужно будет покупать патенты. Это значит, что для того, чтобы получить доступ к ОМС, нужно будет прожить не меньше пяти лет", - сказал Путин журналистам о возможном выходе Армении из ЕАЭС.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
