Путин рассказал о будущем ЕАЭС

19:11 29.05.2026 (обновлено: 19:35 29.05.2026)
Путин о будущем ЕАЭС: хотелось бы, чтобы оно было высокотехнологичным

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин сообщил, что будущее ЕАЭС должно быть высокотехнологичным для обеспечения продовольственной безопасности.
  • Вопрос об искусственном интеллекте как об одном из ключевых элементов будущего развития был вынесен на заседании, поскольку казахстанское председательство считает его важным.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Будущее ЕАЭС должно быть высокотехнологичным для обеспечения продовольственной безопасности, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом.
"Что касается будущего (ЕАЭС - ред.), как оно будет выглядеть, нам бы всем очень хотелось, и мне тоже, чтобы оно было высокотехнологичным, прежде всего, чтобы не было основано просто на взаимных сырьевых поставках или продуктах питания, что очень важно для обеспечения продовольственной безопасности. Чтобы оно было высокотехнологичным, с обменом товарами, услугами, товарами высокой добавленной стоимости", - сказал Путин журналистам.
Как он отметил, именно поэтому казахстанское председательство на заседании вынесло вопрос об искусственном интеллекте как об одном из ключевых элементов будущего развития.
