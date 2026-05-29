Россия одна из стран, которые могут создать суверенный ИИ, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Россия — одна из трех стран, которые имеют шансы создать свой суверенный искусственный интеллект.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия одна из трех стран, которые имеют шансы создать свой суверенный искусственный интеллект, заявил президент России Владимир Путин.
Глава российского государства прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом.
"Россия, наверно, одна из немногих стран, я бы сказал даже одна из трех, которая имеет шансы и развивает суверенный свой искусственный интеллект", - сказал Путин журналистам на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан.