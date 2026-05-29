Разговор по теме членства Армении в ЕАЭС должен быть открытым, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2026
18:56 29.05.2026 (обновлено: 20:43 29.05.2026)
© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Разговор по теме членства Армении в ЕАЭС может быть только искренним и открытым, заявил президент России Владимир Путин.
Путин прилетел в Казахстан с государственным визитом в среду. В пятницу президент РФ принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.
"Я говорил об этом на узком составе (заседания Высшего Евразийского экономического совета - ред.), и я сказал об этом представителю Армении, вице-премьеру армянского правительства (Мгеру Григоряну), сказал, что у нас разговоры по этому вопросу могут быть только откровенные, только искренние и абсолютно открытые", - сообщил Путин журналистам по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопрос о ситуации с членством Армении в ЕАЭС.
"Наш армянский коллега, вице-премьер армянского правительства, сказал, что он считает, что это правильно. Об этом нужно именно честно и откровенно говорить", - подчеркнул Путин.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, при этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
В миреАрменияЕвразийский экономический союзРоссияКазахстанВладимир ПутинМгер ГригорянНикол ПашинянЕвросоюз
 
 
