Разговор по теме членства Армении в ЕАЭС должен быть открытым, заявил Путин

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Разговор по теме членства Армении в ЕАЭС может быть только искренним и открытым, заявил президент России Владимир Путин.
"Я говорил об этом на узком составе (заседания Высшего Евразийского экономического совета - ред.), и я сказал об этом представителю Армении, вице-премьеру армянского правительства (Мгеру Григоряну), сказал, что у нас разговоры по этому вопросу могут быть только откровенные, только искренние и абсолютно открытые", - сообщил Путин журналистам по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопрос о ситуации с членством Армении в ЕАЭС.
"Наш армянский коллега, вице-премьер армянского правительства, сказал, что он считает, что это правильно. Об этом нужно именно честно и откровенно говорить", - подчеркнул Путин.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, при этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.