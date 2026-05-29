Путин: поддержка русского языка в Казахстане важна для развития экономики

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Поддержка русского языка в Казахстане важна для развития экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. Также российский лидер принял участие в мероприятиях саммита ЕАЭС, который прошел в Астане.
"Чем больше у нас экономических, хозяйственных связей, тем больше востребованность в языке. Поэтому для того чтобы и экономику развивать, это тоже очень важно, следует поддерживать русский язык", - сказал Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
Он добавил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предпринимает для этого реальные шаги, чтобы создать соответствующие условия.
Путин отметил, что лидер Казахстана – человек с богатым опытом международной работы. Токаев был заместителем генсека ООН, поэтому, как отметил глава государства, Токаев понимает значение владения иностранным языком.
По мнению президента РФ, Токаев поддерживает русский язык и считает это важным в том числе потому, что Россия и Казахстан долгое время находились в составе Советского Союза, в котором русский был языком межнационального общения. Кроме того, он является официальным языком ООН.