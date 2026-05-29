Рейтинг@Mail.ru
Путин: поддержка русского языка в Казахстане важна для развития экономики - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 29.05.2026 (обновлено: 21:26 29.05.2026)
Путин: поддержка русского языка в Казахстане важна для развития экономики

Путин: в Казахстане важно поддерживать русский язык для развития экономики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане на церемонии приветствия глав делегаций государств-членов Евразийского экономического союза
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане на церемонии приветствия глав делегаций государств-членов Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане на церемонии приветствия глав делегаций государств-членов Евразийского экономического союза
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил о важности поддержки русского языка в Казахстане для развития экономики.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Поддержка русского языка в Казахстане важна для развития экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. Также российский лидер принял участие в мероприятиях саммита ЕАЭС, который прошел в Астане.
Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан
Вчера, 20:01
"Чем больше у нас экономических, хозяйственных связей, тем больше востребованность в языке. Поэтому для того чтобы и экономику развивать, это тоже очень важно, следует поддерживать русский язык", - сказал Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
Он добавил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предпринимает для этого реальные шаги, чтобы создать соответствующие условия.
Путин отметил, что лидер Казахстана – человек с богатым опытом международной работы. Токаев был заместителем генсека ООН, поэтому, как отметил глава государства, Токаев понимает значение владения иностранным языком.
По мнению президента РФ, Токаев поддерживает русский язык и считает это важным в том числе потому, что Россия и Казахстан долгое время находились в составе Советского Союза, в котором русский был языком межнационального общения. Кроме того, он является официальным языком ООН.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Путин назвал сохранение отношений России и Казахстана первостепенным
Вчера, 18:51
 
КазахстанВ миреРоссияАстанаВладимир ПутинЕвразийский экономический союзВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала