18:53 29.05.2026 (обновлено: 19:08 29.05.2026)
Путин предположил, что в Румынии упал украинский дрон

  • Владимир Путин предположил, что инцидент с дроном в Румынии связан с украинским дроном, сбившимся с курса.
  • Путин отметил, что украинские дроны ранее залетали в Финляндию, Польшу и страны Прибалтики, и эти случаи были ошибочно восприняты как действия России.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предположил, что при инциденте в Румынии скорее всего речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных.
"Мы знаем, что и в Финляндию залетами украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетами украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас в Румынии: караул, русские бьют", - сказал Путин журналистам в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с дроном в Румынии.
"Потом, через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭБ или еще по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. В данном случае, думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации", - сказал Путин журналистам.
