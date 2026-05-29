Путин сообщил о рекордном товарообороте между Россией и Казахстаном

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Товарооборот России и Казахстана вышел на рекордные 20 миллиардов долларов и имеет тенденцию к росту, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас (с Казахстаном - ред.) же рекордный товарооборот, за 20 миллиардов долларов выходит, и имеет хорошие тенденции к росту", - сказал российский лидер.
