Строительство АЭС в Казахстане выгодно Астане и Москве, заявил Путин
18:51 29.05.2026 (обновлено: 19:01 29.05.2026)
Строительство АЭС в Казахстане выгодно Астане и Москве, заявил Путин

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Строительство АЭС в Казахстане будет выгодно как ему, так и России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Соглашение об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции в Казахстане было подписано в четверг в Астане в рамках государственного визита Путина в Казахстан.
"Выгодно со всех сторон, мы долго над этим работали с обеих сторон, искали компромиссы, взаимоприемлемые развязки и нашли. Это была большая, солидная работа. Она выгодна как России, так и Казахстану", - сказал российский лидер журналистам, отвечая на вопрос, выгодно ли РФ выделять государственный экспортный кредит на финансирование строительства АЭС в Казахстане.
