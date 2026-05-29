Россия благодарна Токаеву за поддержку русского языка, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил о благодарности президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за поддержку русского языка.
- Путин отметил, что русский язык применяется в государственных учреждениях Казахстана и это приветствуется.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия благодарна президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за поддержку русского языка, заявил российский лидер Владимир Путин.
"Мы очень благодарны президенту Казахстана за его внимание к развитию русского языка, за поддержание его на официальном уровне во всех государственных учреждениях. Русский язык применяется, никто от этого не страдает, наоборот, только это приветствуется", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.