Россия и Казахстан планируют целую отрасль, а не просто АЭС, заявил Путин

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан не просто планируют построить АЭС, а создают отрасль, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не просто что-то строим за кредитные ресурсы, а мы создаем отрасль. Мы начинаем готовить специалистов, мы привлекаем местные кадры к совместной работе", - сказал глава российского государства в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.