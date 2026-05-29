Рейтинг@Mail.ru
Россия и Казахстан планируют целую отрасль, а не просто АЭС, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 29.05.2026 (обновлено: 18:58 29.05.2026)
Россия и Казахстан планируют целую отрасль, а не просто АЭС, заявил Путин

Путин: Россия и Казахстан не просто хотят построить АЭС, а создают отрасль

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан создают отрасль атомной энергетики, а не просто строят АЭС.
  • Госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в Казахстане атомной электростанции "Балхаш" с двумя энергоблоками, оснащенными российскими реакторами ВВЭР-1200.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан не просто планируют построить АЭС, а создают отрасль, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая.
"Мы не просто что-то строим за кредитные ресурсы, а мы создаем отрасль. Мы начинаем готовить специалистов, мы привлекаем местные кадры к совместной работе", - сказал глава российского государства в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
Агентство по атомной энергии Казахстана в июне прошлого года сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. В состав АЭС войдут два энергоблока с российскими реакторами ВВЭР-1200. По итогам всенародного конкурса первую в Казахстане АЭС было решено назвать "Балхаш" - по месту расположения на побережье одноименного озера.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Строительство АЭС в Казахстане выгодно Астане и Москве, заявил Путин
Вчера, 18:51
 
РоссияКазахстанЭкономикаВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом""Балхаш"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала