Россия и Казахстан планируют целую отрасль, а не просто АЭС, заявил Путин

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан не просто планируют построить АЭС, а создают отрасль, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая.
"Мы не просто что-то строим за кредитные ресурсы, а мы создаем отрасль. Мы начинаем готовить специалистов, мы привлекаем местные кадры к совместной работе", - сказал глава российского государства в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
Агентство по атомной энергии Казахстана в июне прошлого года сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. В состав АЭС войдут два энергоблока с российскими реакторами ВВЭР-1200. По итогам всенародного конкурса первую в Казахстане АЭС было решено назвать "Балхаш" - по месту расположения на побережье одноименного озера.