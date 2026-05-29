Фон дер Ляйен не исследовала обломки якобы российского дрона, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Урсула фон дер Ляйен не была в Румынии и не исследовала обломки беспилотника.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не была в Румынии и не исследовала обломки якобы российского дрона, указал президент России Владимир Путин.
"Госпожа Урсула фон дер Ляйен не была же в Румынии, она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза", - сказал Путин.
Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.