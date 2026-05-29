Путин: Россия не дарит деньги, финансируя строительство АЭС в Казахстане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что финансирование строительства первой АЭС в Казахстане предоставляется в виде кредита.
- Он подчеркнул, что деньги будут возвращаться в российскую казну с процентами, соответствующими международным стандартам.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия, финансируя строительство первой АЭС в Казахстане, не дарит эти деньги, они вернутся с процентами, заявил президент России Владимир Путин.
"Если кто-то что-то делает, то, как правило, выделяются соответствующие кредиты. У нас в некоторых странах европейских, да и в нашей стране появились целые кредитные линии, которые направлены на поддержку отечественного экспорта, в данном случае экспорта услуг и товаров. И, безусловно, это нам выгодно. Имею в виду, что мы тоже не погружаем, не дарим эти деньги, а даем в кредит. Это деньги, которые будут возвращаться в российскую казну, даем их с процентами, как водится во всех таких случаях", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции.
Глава государства отметил, что кредит дается под приемлемый процент, который отвечает международным стандартам.
"Мы загружаем свои собственные заводы этими заказами, и мы потом в дальнейшем принимаем участие в обслуживании, в поставках оборудования, запасных частей, в поставках топлива и так далее", - подчеркнул президент РФ.
Путин напомнил, что Россия и Казахстан являются партнерами в области ядерной энергетики, Казахстану тоже выгодно не только быть поставщиком сырья, но и получать высокие технологии.
