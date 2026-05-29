Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия не дарит деньги, финансируя строительство АЭС в Казахстане - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 29.05.2026 (обновлено: 21:15 29.05.2026)
Путин: Россия не дарит деньги, финансируя строительство АЭС в Казахстане

Путин: Россия не дарит деньги, финансируя строительство первой АЭС в Казахстане

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что финансирование строительства первой АЭС в Казахстане предоставляется в виде кредита.
  • Он подчеркнул, что деньги будут возвращаться в российскую казну с процентами, соответствующими международным стандартам.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия, финансируя строительство первой АЭС в Казахстане, не дарит эти деньги, они вернутся с процентами, заявил президент России Владимир Путин.
Путин после завершения программы государственного визита в Казахстан отвечает на вопросы представителей СМИ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Россия готова помочь Казахстану восстановить популяцию амурских тигров
Вчера, 19:51
"Если кто-то что-то делает, то, как правило, выделяются соответствующие кредиты. У нас в некоторых странах европейских, да и в нашей стране появились целые кредитные линии, которые направлены на поддержку отечественного экспорта, в данном случае экспорта услуг и товаров. И, безусловно, это нам выгодно. Имею в виду, что мы тоже не погружаем, не дарим эти деньги, а даем в кредит. Это деньги, которые будут возвращаться в российскую казну, даем их с процентами, как водится во всех таких случаях", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции.
Глава государства отметил, что кредит дается под приемлемый процент, который отвечает международным стандартам.
"Мы загружаем свои собственные заводы этими заказами, и мы потом в дальнейшем принимаем участие в обслуживании, в поставках оборудования, запасных частей, в поставках топлива и так далее", - подчеркнул президент РФ.
Путин напомнил, что Россия и Казахстан являются партнерами в области ядерной энергетики, Казахстану тоже выгодно не только быть поставщиком сырья, но и получать высокие технологии.
Путин находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. Также российский лидер принял участие в мероприятиях саммита ЕАЭС, который прошел в Астане.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Путин оценил переговоры с Казахстаном
Вчера, 18:49
 
Визит Путина в Казахстан — 2026РоссияКазахстанЭкономикаВладимир ПутинАстанаЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала