Россия передала США обломки БПЛА, атаковавших резиденцию, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2026
18:47 29.05.2026 (обновлено: 19:00 29.05.2026)
Путин: Россия передала на экспертизу в США обломки БПЛА, атаковавших резиденцию

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия передала на экспертизу в США обломки дронов, которые атаковали резиденцию российского президента в декабре прошлого года.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия передала на экспертизу в США обломки дронов, которые атаковали резиденцию российского президента в декабре прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. В пятницу российский лидер участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС.
"Когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации - мы просто передали это для экспертизы", - сказал Путин журналистам.
РоссияСШАКазахстанВладимир ПутинЕвразийский экономический союзПолитика
 
 
