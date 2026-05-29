Россия передала США обломки БПЛА, атаковавших резиденцию, заявил Путин

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия передала на экспертизу в США обломки дронов, которые атаковали резиденцию российского президента в декабре прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации - мы просто передали это для экспертизы", - сказал Путин журналистам.