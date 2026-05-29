18:47 29.05.2026 (обновлено: 20:35 29.05.2026)
Путин прокомментировал финансирование строительства АЭС в Казахстане

Путин назвал финансирование строительства АЭС в Казахстане стандартной практикой

© РИА Новости / POOL | Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соглашение об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции в Казахстане было подписано в Астане.
  • Владимир Путин назвал механизм финансирования строительства АЭС в Казахстане стандартной международной практикой.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Механизм финансирования строительства АЭС в Казахстане является стандартной международной практикой, сказал президент России Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. В пятницу глава государства вышел на пресс-подход по итогам визита.
Соглашение об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции в Казахстане было подписано в четверг в Астане в рамках государственного визита Путина в Казахстан.
"Наши условия финансирования объектов подобного рода ничем не отличаются от подобных операций и от подобных сделок в других регионах мира. Это стандартная международная практика. Если кто-то что-то делает, то, как правило, выделяются соответствующие кредиты", - сказал Путин, отвечая на вопрос, выгодно ли РФ выделение государственного экспортного кредита на строительство АЭС в Казахстане.
Россия и Казахстан планируют целую отрасль, а не просто АЭС, заявил Путин
