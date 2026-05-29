Путин прокомментировал финансирование строительства АЭС в Казахстане

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Механизм финансирования строительства АЭС в Казахстане является стандартной международной практикой, сказал президент России Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. В пятницу глава государства вышел на пресс-подход по итогам визита.
Соглашение об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции в Казахстане было подписано в четверг в Астане в рамках государственного визита Путина в Казахстан.
"Наши условия финансирования объектов подобного рода ничем не отличаются от подобных операций и от подобных сделок в других регионах мира. Это стандартная международная практика. Если кто-то что-то делает, то, как правило, выделяются соответствующие кредиты", - сказал Путин, отвечая на вопрос, выгодно ли РФ выделение государственного экспортного кредита на строительство АЭС в Казахстане.