Путин рассказал о первой реакции в ЕС на любой дрон - РИА Новости, 29.05.2026
18:45 29.05.2026 (обновлено: 18:57 29.05.2026)
Путин рассказал о первой реакции в ЕС на любой дрон

  • Владимир Путин заявил, что первая реакция в Европейском союзе на любой дрон — это назвать его российским, но потом выясняется, что это не так.
  • Путин отметил, что украинские дроны залетали в Финляндию, Польшу и страны Прибалтики, и их сначала ошибочно принимали за российские.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Первая реакция в Европейском союзе на любой дрон - это назвать его российским, а потом выясняется, что это не так, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом.
"Мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии: вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения", - сказал Путин журналистам.
Президент добавил, что такие дроны сбиваются с курса под воздействием РЭБ или из-за несовершенства технических данных.
"В данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации", - подчеркнул Путин.
Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.
