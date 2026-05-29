Путин рассказал о первой реакции в ЕС на любой дрон

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил, что первая реакция в Европейском союзе на любой дрон — это назвать его российским, но потом выясняется, что это не так.

Путин отметил, что украинские дроны залетали в Финляндию, Польшу и страны Прибалтики, и их сначала ошибочно принимали за российские.

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Первая реакция в Европейском союзе на любой дрон - это назвать его российским, а потом выясняется, что это не так, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом.

"Мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу , и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии : вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения", - сказал Путин журналистам.

Президент добавил, что такие дроны сбиваются с курса под воздействием РЭБ или из-за несовершенства технических данных.

"В данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации", - подчеркнул Путин.