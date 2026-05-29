Путин поблагодарил Казахстан за работу на посту председателя в ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин выразил признательность Казахстану за работу на посту председателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
- Президент России принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил признательность Казахстану за работу на посту председателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
"В заключении хотел бы выразить признательность Касым-Жомарту Кемелевичу (Токаеву, президенту Республики Казахстан - ред.), казахстанским коллегам за работу, проводимую в ходе председательства в Евразийском экономическом союзе, и за организацию нашей сегодняшней встречи", - сказал Путин в ходе заседания.
Председателем в ЕАЭС в текущем году является Казахстан. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что Россия разделяет приоритеты председательства Казахстана в союзе.
Токаев оценил товарооборот между странами ЕАЭС
Вчера, 14:00