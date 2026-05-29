Путин отметил важность расчетов между странами ЕАЭС в национальных валютах

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Почти все расчеты между странами ЕАЭС идут в национальных валютах, это обеспечивает безопасность торговли, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Практически все расчеты между нашими странами осуществляются в национальных валютах. Таким образом взаимные экспортные и импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.