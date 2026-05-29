10:25 29.05.2026 (обновлено: 10:35 29.05.2026)
Путин и Лукашенко обсудили тему Армении на встрече лидеров ЕАЭС

Песков: Путин и Лукашенко обменялись мнениями по ситуации с Арменией

  • Владимир Путин и Александр Лукашенко кратко обменялись мнениями по ситуации с Арменией на встрече лидеров ЕАЭС в Астане, сообщил Дмитрий Песков.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях встречи лидеров ЕАЭС в Астане кратко обменялись мнениями по ситуации с Арменией, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Они именно на полях вчера несколько раз поговорили. По Армении краткий обмен мнениями был, но такого субстантивного разговора не было, просто не было времени", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, поднималась ли в беседах Путина и Лукашенко тема Армении.
"Но в то же время за неформальным обедом они имели возможность все вместе очень хорошо поговорить, достаточно долгое общение", - добавил он.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите ЕАЭС.
В миреАрменияРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковЕвразийский экономический союз
 
 
