13:27 29.05.2026 (обновлено: 13:31 29.05.2026)

Путин отметил работу в ЕАЭС по продвижению импортозамещения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во Дворце Независимости в Астане на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом и участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС.
  • Путин отметил продвижение процессов импортозамещения благодаря расширению промышленной кооперации в ЕАЭС.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу в ЕАЭС по продвижению импортозамещения.
Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. В пятницу российский лидер участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС.
"Благодаря расширению промышленной кооперации нашими государствами созданы эффективные цепочки добавленной стоимости, продвигаются процессы импортозамещения, внедряются цифровые технологии и инновации", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Президент РФ Владимир Путин во время государственного визита в Казахстан
Макроэкономические показатели стран ЕАЭС говорят сами за себя, заявил Путин
Евразийский экономический союзРоссияВладимир ПутинКазахстан
 
 
