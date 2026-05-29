Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом и участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС.
- Путин отметил продвижение процессов импортозамещения благодаря расширению промышленной кооперации в ЕАЭС.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу в ЕАЭС по продвижению импортозамещения.
"Благодаря расширению промышленной кооперации нашими государствами созданы эффективные цепочки добавленной стоимости, продвигаются процессы импортозамещения, внедряются цифровые технологии и инновации", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.