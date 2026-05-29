Россия никогда не наносит удары по гражданским объектам, заявил Мешков

ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Посол РФ в Париже Алексей Мешков после теракта ВСУ в Старобельске обратил внимание французской стороны на то, что российские военные никогда не выбирают для ударов гражданские цели и бьют исключительно по объектам, связанным с военной инфраструктурой ВСУ, сообщили РИА Новости в дипмиссии.