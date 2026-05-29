Россия никогда не наносит удары по гражданским объектам, заявил Мешков

ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Посол РФ в Париже Алексей Мешков после теракта ВСУ в Старобельске обратил внимание французской стороны на то, что российские военные никогда не выбирают для ударов гражданские цели и бьют исключительно по объектам, связанным с военной инфраструктурой ВСУ, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Глава российской дипмиссии указал на то, что российские военные наносят удары исключительно по объектам, связанным с военной инфраструктурой ВСУ, и никогда не выбирают для ударов гражданские цели", - сообщили агентству в посольстве по итогам беседы дипломата в МИД Франции.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, и ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.