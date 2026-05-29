Посол России в МИД Франции заострил внимание на теракте ВСУ в Старобельске

ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков в ходе визита во французский МИД заострил внимание на теракте ВСУ в Старобельске, указав на фактическое финансирование Парижем терроризма, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.