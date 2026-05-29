В Польше потребовали наказать Зеленского за его выходку

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Лидер коалиции "Конфедерация польской короны" Гжегож Плачек предложил лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши, ордена Белого Орла, из-за решения назвать элитное подразделение ВСУ "именем героев УПА*", об этом политик написал в соцсети X.
"В связи с решением Владимира Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций "Север" звание "герои УПА*", я обращаюсь к президенту Республики Польша с официальным призывом инициировать процедуру лишения Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды Республики Польша", — написал он.
По словам депутата, в сложившейся ситуации необходимы конкретные действия и формальные шаги в интересах Польши для защиты памяти жертв украинских националистов.
"Прославление формирования, ответственного за преступления против польского населения, не может остаться без внимания властей Республики Польша", — подчеркнул политик.
Плачек отметил, что направил свое обращение в канцелярию президента Польши Кароля Навроцкого, рассчитывая в ближайшее время получить ответ.
Ранее бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Владимира Зеленского, после того как тот принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области.
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные на территории России террористические организации