В Ленинградской области задержали 15-летнюю девочку за поджог АЗС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пятнадцатилетнюю девочку задержали за поджог АЗС в городе Всеволожске.
- Она подожгла колонку на АЗС, выплеснув на нее бензин, после чего скрылась с места происшествия.
- Девочка рассказала, что поджог совершила по указанию неизвестного, с которым познакомилась в мессенджере Telegram.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Пятнадцатилетнюю девочку задержали после поджога АЗС в Ленобласти, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"По данным следствия, в ночное время 28 мая 2026 года несовершеннолетняя, находясь на автомобильной заправочной станции по улице Приютинской в городе Всеволожске, выплеснула легковоспламеняющуюся жидкость на колонку и подожгла ее, после чего скрылась с места происшествия. В кратчайшие сроки следователями и оперативными сотрудниками подозреваемая установлена и задержана", - сообщает пресс-служба.
В ходе допроса, добавили в СУСК, подросток сообщила, что около двух недель назад с ней в мессенджере Telegram вступил в переписку неизвестный, под влиянием которого и по его указаниям она приобрела две канистры бензина, приехав на такси к автозаправке и подожгла ее.
В пресс-службе СУСК добавили, что следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании ей меры пресечения.
