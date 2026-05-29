Песков рассказал, к чему приведет сближение Армении и ЕС - РИА Новости, 29.05.2026
14:32 29.05.2026 (обновлено: 14:39 29.05.2026)
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Армения, сближаясь с Евросоюзом, может столкнуться с противоречиями между нормами ЕС и Евразийского экономического союза.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Армения по мере сближения с Евросоюзом рано или поздно окажется в ситуации, когда принятые ей нормы будут противоречить нормам Евразийского экономического союза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Армения по мере сближения с ЕС рано или поздно попадет в ситуацию, когда принятые ей нормы будут противоречить нормам и правилам ЕАЭС", - сказал Песков журналистам..
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза.
