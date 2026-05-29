Рейтинг@Mail.ru
Вяльбе раскрыла размер олимпийской пенсии - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
15:18 29.05.2026
Вяльбе раскрыла размер олимпийской пенсии

Вяльбе рассказала, что получает олимпийскую пенсию в 62 500 рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСпартакиада сильнейших. Лыжные гонки. Раздельный старт. Мужчины. 10 км
Спартакиада сильнейших. Лыжные гонки. Раздельный старт. Мужчины. 10 км - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе рассказала, что получает олимпийскую пенсию в размере 62 500 рублей в месяц.
Вяльбе 58 лет, с 2010 года она занимала пост главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). В мае после избрания Дмитрия Свищева на пост председателя новой объединенной Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Вяльбе стала его заместителем.
"Знаю, что в мире не так много стран, которые платят своим олимпийским чемпионам пожизненные пенсии. Я очень благодарна нашему президенту за то, что в России есть такая мера. Возможно, сейчас эти деньги не играют решающую роль для меня, потому что работаю, но для пенсионеров-олимпийцев это очень серьезная прибавка. Они реально неплохо живут благодаря этим выплатам. Если я все правильно помню, сейчас олимпийская пенсия составляет 62 500 рублей в месяц. Можно говорить, что это много или мало, но я бы не стала жаловаться на эту сумму. Она ведь еще и индексируется. Раньше она зависела от курса валют и должна была быть эквивалентна тысяче долларов, так что постепенно она растет", - сказала Вяльбе в интервью Sport24.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Губерниев извинился перед Вяльбе за свои высказывания
20 мая, 14:05
 
Лыжные гонкиЕлена ВяльбеФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала