Патрушев рассказал о ходе посевной в России

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Посевная в стране идет полным ходом, засеяно три четверти запланированных площадей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на коллегии Минсельхоза России.
"Посевная идет полным ходом. Засеяно три четверти всех запланированных площадей. И, конечно же прошу, следить, чтобы наши производители в течение всего сезона были обеспечены, семенами, техникой, удобрением и топливом", - сказал он.