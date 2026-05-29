Небензя высказался о выступлении постпреда Украины в СБ ООН

- Российский постпред при ООН Василий Небензя охарактеризовал выступление украинского постпреда в ООН Андрея Мельника в Совбезе русской поговоркой "на воре и шапка горит".
ООН, 29 мая - РИА Новости. Российский постпред при ООН Василий Небензя охарактеризовал выступления украинского постпреда в ООН Андрея Мельника в Совбезе русской поговоркой "на воре и шапка горит".
"Украинский постпред любит русские поговорки, и я тоже позволю себе употребить одну, что это все выглядело как в русской поговорке "на воре и шапка горит", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, комментируя высказывания Мельника о трагедии в Старобельске.
Небензя также отметил, что не испытывает удовольствия, слушая выступления постпреда Украины.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.