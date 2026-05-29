СМИ: глава МИД Норвегии вступил в спор с Каллас из-за России

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде поспорил с главой евродипломатии Кая Каллас по вопросу прямых переговоров ЕС и России, пишет издание Politico.
"Я считаю, что у Европы есть свои собственные реальные интересы, которые в некотором смысле совпадают с интересами Украины, но также выходят за их рамки", — добавил политик.
Вчера глава евродипломатии Кая Каллас признала, что ЕС никогда не будет нейтральным посредником в переговорах между Россией и Украиной, поскольку поддерживает Киев. Ранее она не смогла ответить на вопрос о дискуссии между странами ЕС по кандидатуре переговорщика в потенциальном диалоге с Россией.
В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру для переговоров с Москвой. Уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и даже самих главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.