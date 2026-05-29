Норвежцы во второй раз в истории вышли в полуфинал ЧМ по хоккею - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
00:19 29.05.2026
Норвежцы во второй раз в истории вышли в полуфинал ЧМ по хоккею

Норвежцы обыграли латвийцев и во второй раз в истории вышли в полуфинал ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сборная Норвегии одержала победу над командой Латвии в матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча в Фрибуре завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу сборной Норвегии. Шайбу на 28-й минуте забросил Тинус Люк Коблар, второй гол на свой счет на последней минуте записал Ной Стен. Голкипер сборной Норвегии Хенрик Хёукеланд отразил 33 броска, оформив третий шатаут на турнире.
Сборная Норвегии вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею во второй раз в своей истории, ранее команда доходила до данной стадии в 1951 году. Соперник норвежцев станет известен позднее.
Команда Латвии является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
