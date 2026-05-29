Норвежцы во второй раз в истории вышли в полуфинал ЧМ по хоккею

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сборная Норвегии одержала победу над командой Латвии в матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Встреча в Фрибуре завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу сборной Норвегии. Шайбу на 28-й минуте забросил Тинус Люк Коблар, второй гол на свой счет на последней минуте записал Ной Стен. Голкипер сборной Норвегии Хенрик Хёукеланд отразил 33 броска, оформив третий шатаут на турнире.

Сборная Норвегии вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею во второй раз в своей истории, ранее команда доходила до данной стадии в 1951 году. Соперник норвежцев станет известен позднее.

Команда Латвии является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года.