"Сан-Антонио" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НБА с "Оклахомой"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Сан-Антонио Сперс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НБА со счетом 118:91.
- Счет в серии стал ничейный — 3-3, седьмой и решающий матч пройдет в Оклахома-Сити в ночь на 31 мая по московскому времени.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Сан-Антонио Спёрс" на своем паркете обыграл команду "Оклахома-Сити Тандер" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Сан-Антонио и завершилась победой хозяев со счетом 118:91 (25:22, 25:31, 32:13, 26:25). У "Сан-Антонио" больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл Виктор Вембаньяма (28 очков, 10 подборов). В составе "Оклахомы" самым результативным игроком стал MVP "регулярки" Шей Гилджес-Александер (15 очков), а дабл-даблом отметился Чет Холмгрен (10 очков, 11 подборов).
29 мая 2026 • начало в 03:30
Завершен
Счет в серии до четырех побед стал ничейный - 3-3. Седьмой и решающий матч пройдет в Оклахома-Сити в ночь на 31 мая по московскому времени. Победитель противостояния выйдет в финал турнира, где сыграет против "Нью-Йорк Никс".