Рейтинг@Mail.ru
"Сан-Антонио" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НБА с "Оклахомой" - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
07:36 29.05.2026
"Сан-Антонио" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НБА с "Оклахомой"

"Сан-Антонио" обыграл "Оклахому" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НБА

© Соцсети "Сан-Антонио Сперс"Виктор Вембаньяма
Виктор Вембаньяма - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Соцсети "Сан-Антонио Сперс"
Виктор Вембаньяма. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Сан-Антонио Сперс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НБА со счетом 118:91.
  • Счет в серии стал ничейный — 3-3, седьмой и решающий матч пройдет в Оклахома-Сити в ночь на 31 мая по московскому времени.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Сан-Антонио Спёрс" на своем паркете обыграл команду "Оклахома-Сити Тандер" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Сан-Антонио и завершилась победой хозяев со счетом 118:91 (25:22, 25:31, 32:13, 26:25). У "Сан-Антонио" больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл Виктор Вембаньяма (28 очков, 10 подборов). В составе "Оклахомы" самым результативным игроком стал MVP "регулярки" Шей Гилджес-Александер (15 очков), а дабл-даблом отметился Чет Холмгрен (10 очков, 11 подборов).
НБА
29 мая 2026 • начало в 03:30
Завершен
Сан-Антонио
118 : 91
Оклахома-Сити
Календарь Турнирная таблица История встреч
Счет в серии до четырех побед стал ничейный - 3-3. Седьмой и решающий матч пройдет в Оклахома-Сити в ночь на 31 мая по московскому времени. Победитель противостояния выйдет в финал турнира, где сыграет против "Нью-Йорк Никс".
Баскетбольный мяч. - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
НБА объявила имя лучшего тренера по итогам регулярного чемпионата
27 мая, 10:34
 
БаскетболСпортСан-АнтониоОклахома-СитиСан-Антонио СпёрсОклахома-Сити ТандерНью-Йорк Никс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала