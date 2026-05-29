"Спартак" продлил контракт с Морозовым

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Нападающий Иван Морозов продлил соглашение с московским "Спартаком", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один год.
В прошедшем сезоне Морозов набрал 28 очков (11 голов + 17 передач) в 44 матчах регулярного чемпионата, а также с 5 (2+3) очками в пяти матчах стал лучшим бомбардиром команды в плей-офф. Всего на его счету 200 (76+124) результативных действий в 299 играх лиги.
Помимо "Спартака" Морозов представлял ханты-мансийскую "Югру", петербургский СКА и "Сочи". В 2018 году он был выбран "Вегас Голден Найтс" под общим 61-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но не провел ни одного матча за клуб.