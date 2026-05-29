"Монца" вернулась в Серию А спустя год после вылета

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Монца" сыграет в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу спустя год после вылета в Серию B.
Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Монцы". Команда стала победителем плей-офф благодаря более высокому месту в турнирной таблице Серии B, где клуб финишировал третьим, а "Катандзаро" пятым.
По итогам сезона-2024/25 "Монца" заняла последнее, 20-е место в Серии А.