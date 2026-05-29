"Монца" вернулась в Серию А спустя год после вылета - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
23:53 29.05.2026 (обновлено: 00:10 30.05.2026)
"Монца" вернулась в Серию А спустя год после вылета

Футбольный клуб "Монца" вернулся в Серию А спустя год после вылета в Серию B

  • «Монца» заняла последнее, 20-е место в Серии А по итогам сезона-2024/25 и вылетела в Серию B, но спустя год вернулась в высший дивизион чемпионата Италии по футболу.
  • «Монца» стала победителем плей-офф за право сыграть в Серии А благодаря более высокому месту в турнирной таблице Серии B, несмотря на поражение в ответном матче от «Катандзаро» со счетом 0:2.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Монца" сыграет в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу спустя год после вылета в Серию B.
В пятницу "Монца" дома уступила "Катандзаро" со счетом 0:2 в ответном матче плей-офф за право сыграть в Серии А. Мячи забили Фелипе Жак (39-я минута) и Руджеро Фрозинини (78).
Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Монцы". Команда стала победителем плей-офф благодаря более высокому месту в турнирной таблице Серии B, где клуб финишировал третьим, а "Катандзаро" пятым.
По итогам сезона-2024/25 "Монца" заняла последнее, 20-е место в Серии А.
