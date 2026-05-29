Минобороны рассказало об освобождении Лесного в Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 29.05.2026 (обновлено: 12:53 29.05.2026)
Минобороны рассказало об освобождении Лесного в Днепропетровской области

МО: при освобождении Лесного была зачищена сеть опорных пунктов ВСУ

Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Лесное в Днепропетровской области.
  • В ходе освобождения штурмовые подразделения зачистили сеть опорных пунктов противника на площади более десяти квадратных километров.
  • Группировка "Восток" продолжает развивать наступление севернее населенного пункта Александроград на правом берегу реки Волчья.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сеть опорных пунктов ВСУ на площади более десяти квадратных километров зачистили при освобождении населенного пункта Лесное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.
В пятницу ведомство сообщило об освобождении Лесного в результате решительных действий подразделения российской группировки войск "Восток".
"Штурмовые подразделения зачистили сеть опорных пунктов противника на площади более десяти квадратных километров. В ходе боев уничтожено более десяти единиц автомобильной техники, свыше 30 тяжелых гексакоптеров и до двух взводов живой силы противника. Наступательные действия и управление средствами огневой поддержки велись с использованием штатных отечественных систем связи", - говорится в сообщении.
Оборонное ведомство добавляет, что освобождение населенного пункта произошло благодаря решительным и умелым действиям военнослужащих 430-го мотострелкового полка 29-й гвардейской общевойсковой армии.
"Группировка "Восток" продолжает развивать наступление севернее населенного пункта Александроград на правом берегу реки Волчья", - добавили в Минобороны.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
