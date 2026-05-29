Минтранс: программу полетов Air Anka в Россию обеспечат до 15–16 июня

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Программа полетов турецкой Air Anka в Россию будет обеспечена до 15-16 июня за счет замены перевозчика на авиакомпании Turkish Airlines и Corendon, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи заместителя министра транспорта Владимира Потешкина с послом Турции в России Танжу Бильгичем.