Де Минаур проиграл в третьем круге "Ролан Гаррос"
Теннис
 
21:22 29.05.2026
Де Минаур проиграл в третьем круге "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австралийский теннисист Алекс де Минаур не вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, проиграв чеху Якубу Меншику в матче третьего круга.
  • Испанец Рафаэль Ходар обыграл американца Алекса Микелсена и вышел победителем в другом матче турнира.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Австралийский теннисист Алекс де Минаур не сумел выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче третьего круга посеянный на турнире под восьмым номером де Минаур проиграл представителю Чехии Якубу Меншику (26-й номер посева) со счетом 6:0, 2:6, 2:6, 3:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 25 минут.
29 мая 2026 • начало в 18:55
Завершен
Алекс Де Минаур
1 : 36:02:62:63:6
Якуб Меншик
В четвертом раунде второго в сезоне турнира Большого шлема Меншик сыграет с россиянином Андреем Рублевым (11).
В другом матче испанец Рафаэль Ходар (27) обыграл американца Алекса Микелсена со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 4:6, 6:3, 6:3.
