00:55 29.05.2026 (обновлено: 01:22 29.05.2026)
Лионель Месси попал в заявку сборной Аргентины на свой шестой ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси вошел в заявку сборной Аргентины на предстоящий чемпионат мира по футболу.
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, сборная Аргентины сыграет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Нападающий Лионель Месси вошел в заявку сборной Аргентины на предстоящий чемпионат мира по футболу.
Сборная Аргентина является действующим чемпионом мира и обладателем Кубка Америки. Ранее клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами", за который выступает Месси, сообщил, что у аргентинца была выявлена перегрузка, связанная с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии.
Сроки восстановления не раскрывались.
В окончательный состав сборной Аргентины попали следующие футболисты:
  • вратари - Хуан Муссо ("Атлетико", Испания), Херонимо Рульи ("Марсель", Франция), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Англия);
  • защитники - Леонардо Балерди ("Марсель", Франция), Николас Тальяфико ("Лион", Франция), Гонсало Монтиель ("Ривер Плейт", Аргентина), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед", Англия), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм", Англия), Николас Отаменди ("Бенфика", Португалия), Факундо Медина ("Марсель", Франция), Науэль Молина ("Атлетико", Испания);
  • полузащитники - Леандро Паредес ("Бока Хуниорс", Аргентина), Родриго Де Пауль ("Интер Майами", США), Валентин Барко ("Страсбур", Франция), Джовани Ло Чельсо ("Бетис", Испания), Эсекиэль Паласиос ("Байер", Германия), Алексис Макаллистер ("Ливерпуль", Англия), Энцо Фернандес ("Челси", Англия);
  • нападающие - Хулиан Альварес ("Атлетико", Испания), Лионель Месси ("Интер Майми", США), Николас Гонсалес ("Атлетико", Испания), Тьяго Альмада ("Атлетико", Испания), Джулиано Симеоне ("Атлетико", Испания), Нико Пас ("Комо", Италия), Хосе Мануэль Лопес ("Палмейрас", Бразилия), Лаутаро Мартинес ("Интер", Италия).
Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Мировое первенство 2026 года станет шестым в карьере аргентинца. Нападающий является восьмикратным обладателем "Золотого мяча".
Мировое первенство пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексикей. Сборная Аргентины сыграет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.
