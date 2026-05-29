Российский посол передал МИД Франции фото последствий теракта ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 29.05.2026
17:06 29.05.2026
Российский посол передал МИД Франции фото последствий теракта ВСУ в ЛНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Алексей Мешков
Алексей Мешков. Архивное фото
  • Посол России Алексей Мешков передал представителям МИД Франции фотографии последствий теракта ВСУ в Старобельске.
  • Он подчеркнул, что, в отличие от западников, Москва представила поименный список погибших детей.
ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Посол России Алексей Мешков передал представителям МИД Франции фотографии последствий теракта ВСУ в Старобельске на фоне отсутствия реакции Парижа, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Учитывая отсутствие официальной реакции на террористический акт в Старобельске и искаженное освещение французскими СМИ этой трагедии, посол передал представителям МИД Франции фотоматериалы, иллюстрирующие ее шокирующие последствия. Подчеркнул, что, в отличие от западников, которые уже несколько лет отказываются пролить свет на события в Буче, мы представили поименный список погибших детей", - сообщили агентству в дипмиссии.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
