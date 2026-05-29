Матвиенко призвала обеспечить доступность перевозок для многодетных семей

Краткий пересказ от РИА ИИ Валентина Матвиенко заявила о необходимости обеспечить доступность перевозок в легковом транспорте для семей с детьми, в первую очередь для многодетных.

Она привела пример несоответствия комфортных условий для семей с детьми при заказе такси, указав на разницу в стоимости и времени ожидания в зависимости от наличия ребенка.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Необходимо обеспечить доступность перевозок в легковом транспорте для семей с детьми, в первую очередь для многодетных, заявила председатель Совета Федерации, глава Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.

В ходе заседания Совета по демографической политике она отметила, что федеральные органы исполнительной власти активно подключаются к демографической повестке, а одним из лидеров стало министерство транспорта РФ, которое утвердило целый пакет стандартов семейноцентричности. Они, по словам спикера СФ, направлены на создание комфортной среды для пассажиров с детьми, семейных работников сферы транспорта, а также студентов транспортных вузов, которые стали родителями.

"Я хочу сказать большое спасибо (министру транспорта РФ - ред.) Андрею Сергеевичу Никитину, участвует в нашей работе сегодня, за такой правильный системный подход. Однако не могу обойти стороной тему обеспечения доступности перевозок в легковом транспорте для семей с детьми, в первую очередь - многодетных. И мы неоднократно поднимали эту тему. (Президент России Путин - ред.) Владимир Владимирович, уже дважды поручал разобраться с этим вопросом. Пока решения не приняты", - сказала Матвиенко

Председатель Совфеда рассказала, что 28 мая была проведена контрольная закупка.

"Заказали такси от здания Совета Федерации на Большой Дмитровке до Нового Арбата . Нам предложили следующую услугу: тариф без детей - 740 рублей, время ожидания 3 минуты такси, с грудным ребенком - 1149 рублей, время ожидания - 24 минуты. Вот вам и выполнение поручения, вот вам и комфортные условия для семей с детьми, многодетным и так далее", - рассказала она.

Матвиенко уточнила, что основной объем перевозок такси приходится на несколько крупнейших агрегаторов, при этом доля семей с детьми в общем объеме перевозок - всего 10%.