Отец Илона Маска планирует посетить ПМЭФ-2026

17:15 29.05.2026 (обновлено: 17:17 29.05.2026)
РИА Новости: Эррол Маск планирует посетить ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Максим Блинов | Американский инженер и предприниматель Эррол Маск
Американский инженер и предприниматель Эррол Маск. Архивное фото
  • Эррол Маск планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня.
ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск, заявил РИА Новости, что планирует принять участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме.
«
"Да, я собираюсь", — ответил Эррол Маск на вопрос корреспондента РИА Новости о его возможном участии в ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Эррол Маск ранее неоднократно посещал Россию и в интервью РИА Новости называл ее "прекрасным местом для инвестиций", отмечая высокий технологический уровень страны и большое число привлекательных сфер для вложений. Он также заявлял, что Россия является супердержавой благодаря своим людям, которых охарактеризовал как умных, энергичных и трудолюбивых.
