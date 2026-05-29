Лукашенко предложил Макрону встретиться с ним и Путиным в Минске - РИА Новости, 29.05.2026
17:24 29.05.2026 (обновлено: 19:04 29.05.2026)
Лукашенко предложил Макрону встретиться с ним и Путиным в Минске

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Лукашенко предложил Макрону встретиться с ним и Путиным в Минске.
  • Лидер Франции не исключил, что согласится приехать, но добавил, что ему еще нужно посоветоваться в Евросоюзе.
МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время недавнего телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном предложил ему встретиться с ним и Владимиром Путиным в Минске.
«

"Я говорю: "Ну, в Москву, может, вам и не очень — приехали бы в Минск, и мы бы с Владимиром Владимировичем вас встретили в Минске". Ну вот так, шутя. Он говорит: "Я не исключаю этой встречи". Я говорю: "Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить", — привело его слова агентство Белта.

По его словам, Макрон добавил, что ему нужно еще посоветоваться в Евросоюзе.
Лукашенко также заявил, что согласился на следующей неделе принять доверенного представителя Макрона для обсуждения существующих проблем. Он призвал французского коллегу "быть мотором" в продвижении мирного диалога в Европе.
Кроме того, главы двух стран затронули тему конфликта вокруг Украины и переговоры Минска и Вашингтона. Лукашенко рассказал Макрону, что применит ядерное оружие только при агрессии против его страны.
Президенты Белоруссии и Франции поговорили по телефону в минувшее воскресенье. Беседа состоялась по инициативе Парижа.
В декабре агентство AFP писало, что Франция планирует определить формат для возобновления диалога с Россией. В Кремле подчеркивали, что Москва готова к этому. В то же время возможная беседа президентов должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
В последний раз Путин и Макрон общались по телефону в июле 2025 года.
