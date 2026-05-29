Лукашенко призвал Макрона продвигать мирный диалог в Европе

МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал его быть "мотором" в продвижении мирного диалога в Европе, а также пригласил в Минск.
"Ты - аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил, ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос", - приводит агентство Белта слова Лукашенко, сказанные во время телефонного разговора Макрону.
Президент Белоруссии рассказал, что на предложение приехать в Минск Макрон ответил, что надо еще посоветоваться в Европейском союзе.
"Я говорю: "Подожди, ты - аксакал, ты у власти уже столько лет! А кто там? Мерц (канцлер ФРГ – ред.) - молодой совсем политик. Стармер (премьер Великобритании – ред.) - тот тоже совсем молодой. Кто будет разговаривать? Все молодые. В Италии вообще женщина премьер-министр. Что вы, хотите на женщину возложить эти обязанности?" - пересказал разговор Лукашенко.