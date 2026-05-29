Лукашенко призвал Макрона продвигать мирный диалог в Европе

МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал его быть "мотором" в продвижении мирного диалога в Европе, а также пригласил в Минск.