Лукашенко призвал Макрона продвигать мирный диалог в Европе

17:21 29.05.2026 (обновлено: 18:02 29.05.2026)
Лукашенко призвал Макрона продвигать мирный диалог в ЕС и пригласил его в Минск

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал президента Франции Эммануэля Макрона быть «мотором» в продвижении мирного диалога в Европе.
  • Александр Лукашенко пригласил Эммануэля Макрона приехать в Москву или в Минск для обсуждения вопросов мирного диалога.
МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал его быть "мотором" в продвижении мирного диалога в Европе, а также пригласил в Минск.
"Ты - аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил, ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос", - приводит агентство Белта слова Лукашенко, сказанные во время телефонного разговора Макрону.

Президент Белоруссии рассказал, что на предложение приехать в Минск Макрон ответил, что надо еще посоветоваться в Европейском союзе.
"Я говорю: "Подожди, ты - аксакал, ты у власти уже столько лет! А кто там? Мерц (канцлер ФРГ – ред.) - молодой совсем политик. Стармер (премьер Великобритании – ред.) - тот тоже совсем молодой. Кто будет разговаривать? Все молодые. В Италии вообще женщина премьер-министр. Что вы, хотите на женщину возложить эти обязанности?" - пересказал разговор Лукашенко.
