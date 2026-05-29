Лукашенко рассказал Макрону, в каких случаях Белоруссия применит ЯО

МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Ядерное оружие будет применено только в случае агрессии против Белоруссии, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Я лично об этом сказал, только в одном случае (будет применено ядерное оружие - ред.): если будет совершена агрессия против Белоруссии", - сказал Лукашенко в эфире телеканала СТВ.
По словам белорусского лидера, он также заявил президенту Франции, что не планирует вступать ни в какую войну.