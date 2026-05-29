Лукашенко назвал задачу ЕАЭС в сфере ИИ - РИА Новости, 29.05.2026
13:03 29.05.2026 (обновлено: 13:18 29.05.2026)
Лукашенко: ЕАЭС должен сделать ИИ мирным и не дать превратить его в оружие

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задача ЕАЭС — сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения.
  • Он сравнил ИИ с использованием атома и подчеркнул, что "ответственное использование" является ключевым в заявлении союза по ИИ.
АСТАНА, 29 мая – РАИ Новости. Задача ЕАЭС - сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению развития - искусственному интеллекту. С одной стороны это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста с другой - серьезный вызов безопасности", - заявил Лукашенко на саммите ЕАЭС.
Он сравнил ИИ с использованием атома. "Наша задача - сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова "ответственное использование" в заявлении союза (по ИИ - ред.) являются ключевыми", - заявил Лукашенко.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
У российской науки есть необходимые ресурсы для развития ИИ, заявил Путин
28 мая, 18:47
 
