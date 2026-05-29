Лукашенко назвал задачу ЕАЭС в сфере ИИ

АСТАНА, 29 мая – РАИ Новости. Задача ЕАЭС - сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он сравнил ИИ с использованием атома. "Наша задача - сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова "ответственное использование" в заявлении союза (по ИИ - ред.) являются ключевыми", - заявил Лукашенко.