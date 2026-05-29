Создание ЕАЭС сделало каждую из стран сильнее, заявил Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием стран ЕАЭС.
- Александр Лукашенко заявил, что создание Евразийского экономического союза сделало каждую из стран-участниц сильнее.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сделало каждую из стран-участниц сильнее.
В пятницу в Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. В нем участвуют страны ЕАЭС - Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения, а также государства-наблюдатели - Узбекистан, Куба и Иран.
«
"Присоединяюсь к прозвучавшим поздравлениям с Днем ЕАЭС. Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения", - сказал Лукашенко, выступая на заседании в расширенном составе.