03:46 29.05.2026 (обновлено: 07:55 29.05.2026)
Глава МИД Литвы резко высказался о переговорах с Россией

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Архивное фото
  • Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что дискуссия о кандидатуре переговорщика ЕС с Россией по украинскому вопросу ослабляет альянс.
  • По его словам, самое главное, чтобы сами европейцы сначала договорились о том, чего они ожидают от переговоров, а не о том, кто их будет представлять.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Безумная дискуссия о конкретной кандидатуре переговорщике ЕС с Россией по украинскому вопросу ослабляет альянс, заявил в интервью LRT глава МИД Литвы Кястутис Будрис.
"Нынешняя дискуссия о том, кто должен туда попасть, когда речь идет о фамилиях, неадекватна в сложившейся ситуации и свидетельствует о слабости ЕС", — сказал он.
По словам Будриса, самое главное, чтобы сами европейцы сначала договорились о том, чего они ожидают от переговоров, а не о том, кто их будет представлять.
"Литва говорит, что давайте начнем с четкого определения того, о чем мы хотим вести переговоры, какова наша задача: во-первых, во-вторых, в-третьих", — добавил министр.
Вчера глава евродипломатии Кая Каллас признала, что ЕС никогда не будет нейтральным посредником в переговорах между Россией и Украиной, поскольку поддерживает Киев. Ранее она не смогла ответить на вопрос о дискуссии между странами ЕС по кандидатуре переговорщика в потенциальном диалоге с Россией.
В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру для переговоров с Москвой. Уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и даже самих главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
В миреРоссияГерманияЕвропаКайя КалласГерхард ШредерВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
