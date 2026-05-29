16:41 29.05.2026 (обновлено: 18:58 29.05.2026)
Лидеры ЕАЭС призвали Армению провести референдум по вопросу вступления в ЕС

Кремль опубликовал заявление лидеров четырех стран ЕАЭС по Армении

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане
  • Президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии призвали Армению провести референдум по вопросу ее вступления в ЕС.
  • Они отметили, что необходимо предотвратить ущерб для объединения, связанный с подготовкой Еревана к этому шагу.
  • Участники Евразийского межправсовета в декабре доложат о возможных последствиях приостановки для республики членства в ЕАЭС.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии призвали Армению провести референдум по вопросу вхождения в ЕС, сообщила пресс-служба Кремля.
"Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза", — следует из совместного заявления лидеров четырех государств — участников ЕАЭС, принятого по итогам саммита объединения в Астане.
В документе указано, что члены Евразийского межправсовета в декабре доложат о возможных последствиях приостановки для Армении членства в объединении.
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров отметили также, что нужно предотвратить ущерб для союза, связанный с подготовкой Еревана к вступлению в ЕС.
Комментируя планы Армении, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее напомнил о выгодах, которые Ереван получает сегодня от членства в ЕАЭС. Среди них — стабильное ежегодное развитие и повышение ВВП страны на несколько процентных пунктов. Кроме того, есть большая разница в цене на европейский и российский газ: в первом случае речь идет о 600 долларах за тысячу "кубов", а во втором— о 177,5 доллара.
При этом для России абсолютным приоритетом остается интеграция внутри объединения, которой не должны вредить действия отдельных стран, а Ереван уже законодательно ориентирован на евроинтеграцию. Поэтому упрашивать Армению остаться в ЕАЭС, по словам Пескова, никто не может.
Путин ранее заявлял, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится. Он призвал Армению как можно скорее решить этот вопрос.
Премьер Никол Пашинян отказался приехать на саммит в Казахстан, чтобы обсудить ситуацию, сославшись на предвыборную кампанию. Он утверждает, что если республика выйдет из Евразийского экономического союза, то сделает это не внезапно, а спланированно и референдум по этому вопросу проводить не придется.
