На Украине взбесились из-за допуска юниорских сборных Белоруссии по хоккею

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Федерация хоккея Украины (ФХУ) сообщила о подготовке апелляции на решение Международной федерации хоккея (IIHF) допустить юниорские и женские сборные Белоруссии на международные турниры.

Мужская сборная Украины в 2027 году впервые за 20 лет выступит на чемпионате мира по хоккею в высшем дивизионе.