На Украине взбесились из-за допуска юниорских сборных Белоруссии по хоккею - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
20:34 29.05.2026
На Украине взбесились из-за допуска юниорских сборных Белоруссии по хоккею

Федерация хоккея Украины обжалует решение о допуске белорусских юниоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерация хоккея Украины готовит апелляцию на решение IIHF допустить юниорские и женские сборные Белоруссии на международные турниры.
  • IIHF аннулировала решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне 2026/27 и должна рассмотреть вопрос допуска России на международную арену.
  • Мужская сборная Украины впервые за 20 лет выступит на чемпионате мира по хоккею в высшем дивизионе в 2027 году.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Федерация хоккея Украины (ФХУ) сообщила о подготовке апелляции на решение Международной федерации хоккея (IIHF) допустить юниорские и женские сборные Белоруссии на международные турниры.
В четверг IIHF приняла решение о допуске белорусских юниорских и женских сборных к участию в чемпионатах мира в сезоне-2026/27.
"Федерация хоккея Украины решительно осуждает такое решение IIHF. Для нас позиция международной федерации является неприемлемой. Мы готовим апелляцию и будем продолжать отстаивать справедливые решения", - приводятся слова президента ФХУ Сергея Мазура на странице организации в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и рассмотреть вопрос допуска России на международную арену.
Мужская сборная Украины в 2027 году впервые за 20 лет выступит на чемпионате мира по хоккею в высшем дивизионе.
