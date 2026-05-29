Чемпионат мира 2030 года по хоккею пройдет в Хельсинки и Риге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чемпионат мира по хоккею 2030 года пройдет в Хельсинки и Риге с 17 мая по 2 июня.
- Матчи группового раунда и четвертьфиналы пройдут в обоих городах, а полуфиналы и матчи за медали — в Хельсинки.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение о проведении чемпионата мира 2030 года в Хельсинки и Риге, сообщается на сайте Финского хоккейного союза.
Турнир пройдет с 17 мая по 2 июня. В каждом из городов пройдут матчи группового раунда и четвертьфиналы. Полуфиналы и матчи за медали пройдут в Хельсинки.
Чемпионат мира по хоккею проходил в Риге трижды: в 2006, 2021 и 2023 годах. Столица Финляндии принимала турнир восемь раз: в 1974, 1982, 1991, 1997, 2003, 2012, 2013 и 2022 годах.