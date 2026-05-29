Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" ведет переговоры с Гусевым о новом контракте - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:41 29.05.2026 (обновлено: 11:38 29.05.2026)
"Динамо" ведет переговоры с Гусевым о новом контракте

Гендиректор "Динамо" Сушко: клуб ведет переговоры с Гусевым о новом контракте

© Фото : пресс-служба ХК "Динамо"Никита Гусев
Никита Гусев - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : пресс-служба ХК "Динамо"
Никита Гусев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор ХК «Динамо» Сергей Сушко сообщил, что клуб ведет переговоры с нападающим Никитой Гусевым о новом контракте.
  • По словам Сушко, Гусев пока не подписал контракт ни с одним из клубов КХЛ и находится в диалоге с «Динамо».
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор московского хоккейного клуба "Динамо" Сергей Сушко сообщил РИА Новости, что "бело-голубые" ведут переговоры с нападающим Никитой Гусевым о новом контракте.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Гусев может продолжить карьеру в другом клубе.
«
"Никто не знает, как сложится дальнейшая карьера Никиты Гусева. Мы не можем гадать на кофейной гуще. Никита пока не подписал контракт ни с одним из клубов КХЛ. Как будет дальше — посмотрим. Мы находимся с ним в диалоге. У Никиты есть желание играть в хоккей", - сказал Сушко.
Гусев выступает за "Динамо" с 2023 года. Его контракт с "бело-голубыми" действует до 31 мая. В сезоне-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард набрал 55 очков (17 голов и 38 передач) в 66 матчах чемпионата и отметился голом и передачей в четырех играх плей-офф.
Хоккей. КХЛ. Матч СКА - Спартак - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Ротенберг назвал условие, при котором возглавит "Динамо"
19 апреля, 15:02
 
ХоккейСпортНикита ГусевХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала