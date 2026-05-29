"Динамо" ведет переговоры с Гусевым о новом контракте

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор московского хоккейного клуба "Динамо" Сергей Сушко сообщил РИА Новости, что "бело-голубые" ведут переговоры с нападающим Никитой Гусевым о новом контракте.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Гусев может продолжить карьеру в другом клубе.
"Никто не знает, как сложится дальнейшая карьера Никиты Гусева. Мы не можем гадать на кофейной гуще. Никита пока не подписал контракт ни с одним из клубов КХЛ. Как будет дальше — посмотрим. Мы находимся с ним в диалоге. У Никиты есть желание играть в хоккей", - сказал Сушко.
Гусев выступает за "Динамо" с 2023 года. Его контракт с "бело-голубыми" действует до 31 мая. В сезоне-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард набрал 55 очков (17 голов и 38 передач) в 66 матчах чемпионата и отметился голом и передачей в четырех играх плей-офф.
