Карпин: сборная Египта стала сильнее в сравнении с ЧМ-2018

КАИР, 29 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после товарищеского матча с командой Египта заявил журналистам, что египтяне стали сильнее в сравении с чемпионатом мира 2018 года.

Сборная России в четверг в Каире уступила команде Египта со счетом 0:1. Соперники в последний раз встречались на групповой стадии чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, и тогда россияне одержали победу со счетом 3:1.

« "Сборные абсолютно разные, мало игроков осталось. Сборная Египта со временем стала сильнее", - считает Карпин.