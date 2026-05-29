Карпин: сборная Египта стала сильнее в сравнении с ЧМ-2018

- Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что сборная Египта стала сильнее по сравнению с чемпионатом мира 2018 года.
- Сборная России уступила команде Египта в товарищеском матче со счетом 0:1.
КАИР, 29 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после товарищеского матча с командой Египта заявил журналистам, что египтяне стали сильнее в сравении с чемпионатом мира 2018 года.
Сборная России в четверг в Каире уступила команде Египта со счетом 0:1. Соперники в последний раз встречались на групповой стадии чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, и тогда россияне одержали победу со счетом 3:1.
"Сборные абсолютно разные, мало игроков осталось. Сборная Египта со временем стала сильнее", - считает Карпин.
"Если говорить о голевых моментах у ворот Египта, они были, но немного. То же самое можно сказать о нашей обороне, не считая гола и еще одного момента. Обе команды хорошо сыграли в защите", - добавил специалист.